Снег и похолодание придут в Москву на текущей рабочей неделе

Пасмурная погода со снегом и похолодание до -6 градусов ожидаются в Москве на текущей рабочей неделе, передает сетевое издание m24.ru.

20 ноября будет преимущественно облачно. Местами пройдут небольшие осадки, утром и вечером гололедица. Днем 0...+2, по области -1...+3 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

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21 ноября в городе вновь окажется облачно, пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут 0...-2 в столице, -4...+1 по области. Днем будет около 0, по области – -3...+1 градус. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, возможна гололедица.

22 ноября облачность, пройдет небольшой снег, продолжится похолодание. -1...-3 ночью в Москве, 0...-5 градусов – по области. Днем 0...-2 в столице, -4...+1 – по области.

23 ноября ожидаются неустойчивые прояснения, местами – кратковременный снег, сообщает Агентство «Москва». Температура ночью опустится до -3...-5 ожидается в Москве, до -2...-7 – по области. Днем столбики термометров достигнут отметки в -1...-3 градуса, по области – 0...-5.

24 ноября – облачная с прояснениями погода без существенных осадков. -4...-6 в Москве ночью, -3...-8 по области. Днем -2...-4 в столице, -1...-6 по области.

19 ноября в городе выпало более 15 процентов месячной нормы осадков. В городе показатель составил около девяти миллиметров осадков – наибольший по региону за отчетный период. Синоптики также рассказали, что обещанные в конце ноября двадцатиградусные морозы обойдут столичный регион.