Яровая: мы в России за женские привилегии

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в России выступают не за гендерное равенство, а за привилегии для женщин, среди которых вежливость, внимание и забота. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о популярной теме гендерного равенства, я вам расскажу свое отношение: когда за рубежом встречаюсь с коллегами, которые одержимы идеей гендерного равенства, я говорю, что мы против гендерного равенства, они настораживаются. Понимаете, мы в России за женские привилегии, и мы настолько к этому привыкли, что сейчас бороться за равенство значит отказать от своих привилегий», — сказала Яровая.

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Она разъяснила, что к этим привилегиям относятся «обыденные человеческие отношения между мужчиной и женщиной: та вежливость, деликатность, забота, внимание».

Ранее сообщалось, что ВЭФ констатировал прекращение прогресса в достижении равенства полов.