Морозы ждут жителей Московского региона на выходных

Морозы до минус восьми градусов ожидаются в московском регионе уже в пятницу, 24 ноября, сообщил телеканал «360» со ссылкой на центр «Фобос».

Похолодание принесет антициклон.

«Последний день рабочей недели над берегами Москвы-реки расположится антициклон. Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Минус четыре — минус шесть ночью в столице, минус три — минус восемь по области и минус два — минус четыре в Москве днем, минус один — минус шесть по области», — рассказали в «Фобос».

По словам специалистов, понедельник станет самым теплым днем недели, а к пятнице температура воздуха упадет до минимальных показателей.