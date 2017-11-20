Пенсионера со 100-летними книгами задержали в Домодедово

Сотрудники Домодедовской таможни задержали 77‐летнего гражданина России, в багаже которого обнаружили книги, изданные в начале XX века, передает телеканал «360».

Мужчина планировал улететь в Мюнхен и заявил, что книги везет в подарок другу на день рождения.

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Мужчина направлялся к выходам на посадку и прошел через «зеленый» коридор, что предусматривает отсутствие предметов, подлежащих таможенному декларированию. При осмотре багажа у него нашли две книги на немецком языке. По словам путешественника, он приобрел их еще в 1961–1962 годах в букинистической лавке.

Эксперты определили, что книги были изданы в начале XX века и считаются культурной ценностью, поскольку были созданы более века назад. При этом на форзаце одной из книг таможенники обнаружили обозначение библиотеки картинного отделения Эрмитажа. В результате книги изъяли, а против мужчины возбудили дело об административном правонарушении.