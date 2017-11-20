В Киеве вновь залили цементом Вечный огонь

В Парке Вечной Славы в Киеве неизвестные снова залили цементом Вечный огонь, потушив его. Об этом сообщается на сайте Киевского управления национальной полиции Украины.

«Сегодня около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что по улице Лаврской в ​​Парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном», — говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, кинологи и газовая служба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале ноября неизвестные залили цементом Вечный огонь в центре Киева.