СМИ: в России увеличилось число недовольных школами родителей

Каждый пятый родитель в России имеет претензии к школе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на четырехлетний мониторинг РАНХиГС.

Как отмечается, в период с 2014 по 2016 год количество недовольных нехваткой учителей родителей увеличилось с 12% до 19,7%. С 2013 по 2016 год с 8,2% до 12,1% также выросла доля тех, кого не удовлетворяет техническая оснащенность школ. При этом качеством преподавания довольны 86% родителей, и этот показатель оставался стабильным на протяжении всего мониторинга.

Ранее школа Балашихи представила опыт внедрения методов СКРАМ в учебный процесс.