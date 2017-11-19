Пожар на газораспределительной подстанции ликвидировали в Коломне

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на газораспределительной подстанции в Ярцевых Полянах в подмосковной Коломне, передает РИАМО.

Сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Коломна, микрорайон Ярцевы Поляны, 2-й Юбилейный проезд, около дома №4, поступило в субботу в 13:53. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение на площади 60 квадратных метров в газораспределительной подстанции.

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«В 14:25 - локализация открытого горения. В 15:25 - ликвидация пожара», — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 27 человек, из них от МЧС: 11 человек и восемь единиц техники.