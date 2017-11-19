В Мытищах украли иномарку стоимостью 2,3 млн рублей

Неизвестный украл автомобиль Lexus стоимостью 2,3 миллиона рублей от дома в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО.

«Восемнадцатого ноября в 14:05 в дежурную часть отдела полиции обратился житель Республики Чувашия 1983 года рождения с сообщением о том, что с 21:50 17 ноября до 14:00 18 ноября от дома на улице 2-я Институтская в Мытищах неизвестный похитил его автомашину Lexus NХ 200Т 2015 года выпуска», — сказал представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».