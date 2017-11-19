Пугачева и Галкин обвенчались через шесть лет после свадьбы

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин обвенчались по православному обряду, передает сетевое издание m24.ru.

Об этом супруг примадонны сообщил в субботу, 18 ноября, на своей странице в соцсети. Он также опубликовал видео с церемонии.

«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — написал Галкин. На венчании присутствовали также их дети, двойняшки Гарри и Елизавета.

Артисты заключили брак шесть лет назад. Галкин является пятым мужем Пугачевой. В августе Пенсионный фонд России пригласил певицу для оформления материнского капитала.