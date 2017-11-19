Четыре газовых баллона вытащили из сгоревшего склада в Москве

Сотрудники МЧС, которые работают в здании сгоревшего склада на улице Милашенкова, рассказали, что нашли четыре газовых баллона, передает телеканала «360».

По всей видимости, тот факт, что найденные спасателями баллоны не взорвались при возгорании, позволил избежать больших разрушений.

Изначально пожару, который охватил склад днем 18 ноября, присвоили второй класс опасности. Однако уже спустя 40 минут после прибытия сотрудников столичного МЧС, его понизили до первого. Тушить пламя, охватившее 400 квадратных метров, приехало около десятка пожарных автомобилей.