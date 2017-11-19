В Химках появилась первая в Подмосковье «умная» велодорожка

В ЖК «Мишино» в Химках прошел первый велопробег по первой в Подмосковье «умной» велодорожке — гладкий асфальт, подсветка трассы и даже вело-кафе, где можно отдохнуть или перекусить, не покидая седла, передает телеканал «360».

«Для детей это отличное место, чтобы дети развивались, кружились — вот это лучше не придумаешь. Отличное место», — рассказал Антон Филин, велосипедист.

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Это место полностью создано за счет средств инвесторов и уже в скором времени примет участие в федеральном конкурсе, как лучший проект по благоустройству реализованный за счет средств инвестора.

«В Химках в этом году сделано 6 скверов за счет средств предпринимателей, как и велодорожка, на которой мы сейчас находимся. Мы рассчитываем выйти на федеральный конкурс, чтобы эти работы могли быть оценены на федеральном уровне», — сообщил Алексей Беловодов, заместитель министра ЖКХ Московской области.

Благоустройство дошло не только до парков и скверов, но и до дворов. Возле дома по улице Маяковской создали детский городок и зону для спорта. В рамках благоустройства во дворах дополнительно озеленили придворовую территорию. По результатам народной проверки, Химки занимают лидирующие позиции по благоустройству.

«В целом, оценка дворов положительная. Есть какие-то мелкие замечания, но они, возможно, связаны не с благоустройством, а, так сказать, что нужно где-то что-то шлифануть», — рассказал Дмитрий Дупак, член регионального штаба ОНФ Московской области.

До конца года в Подмосковье благоустроят 1460 дворов. На данный момент программа выполнена на 95%.