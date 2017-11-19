В США рассказали об опасностях детского храпа

Группа американских ученных из Beth Israel Deaconess Medical Center, университетского медицинского центра Гарвардской медицинской школы выяснили, чем опасен детский храп, передает телеканал «360».

По данным исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале RealClearScience, храп непосредственно связан с прогрессирующим ожирением.

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По мнению ученых, избыточный вес тесно связан с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), это такое расстройство, которое сопровождается чаще всего очень громким храпом. Синдром может стать причиной появления лишнего веса, а также сопутствующих этому процессу заболеваний, таких как диабет и проблемы сердечно-сосудистой системы.

Эксперимент проводился над 1100 детьми. В процессе наблюдения с младенчества до подросткового возраста была выявлена корреляция между храпом и массой тела: развитие одного из отклонений приводит к усугублению второго.

Руководитель группы исследователей Кристос С. Манцорос заявил, что лишний вес и храп у детей создают «порочный метаболический круг». Кроме того, исследование показало, что дети, страдающие СОАС, чаще испытывают поведенческие проблемы в переходном возрасте.