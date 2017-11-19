Рыболовы из Ленобласти погибли при загадочных обстоятельствах

Следственный Комитет России выясняет причины и обстоятельства гибели двоих мужчин, тела которых были обнаружены 17 ноября в Приозерском районе Ленобласти, передает телеканал «360».

Их достали из воды озера Вуокса без видимых признаков насильственной смерти, сказано на сайте ведомства.

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Отмечается, что 10 ноября мужчины 37 и 45 лет отправились на лодке на рыбалку, но на следующий день не вышли на связь с родными. Сотрудники МЧС нашли лодку спустя три дня на другом берегу озера на дне.

Тела мужчин были обнаружены лишь спустя неделю после пропажи. Спасатели считают, что лодка по какой-то причине перевернулась, и мужчины не смогли самостоятельно выбраться на берег.

В СК подчеркнули, что процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебного медицинского исследования тел.