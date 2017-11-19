Заключительный день межрегиональных соревнований по шорт-треку проходит в Коломне

Третий – финальный день соревнований в Коломне, передает телеканал «360».

Подмосковная столица конькобежного спорта принимает межрегиональные соревнования по шорт‐треку среди юношей и девушек средней и старшей возрастных групп. На кону – путевка на национальный чемпионат.

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В соревнованиях участвуют девушки и юноши из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Московской, Смоленской, Ярославской и Тверской областей. Позади два соревновательных дня. В первый спортсмены боролись на дистанции 1,5 км. Второй день прошли быстрые забеги на 500 метров. Сегодня — на тысячу.

«Очень представительный состав по 50 спортсменов в каждом возрасте. Это самый сильный состав. Здесь бегут и по мастерам спорта, и члены сборной России. И первые 20 человек могут отобраться на первенство России», — рассказал Эдуард Султанов, главный судья соревнований.

Для девушек из Коломны день вышел неудачным. На хитах (отборочные забеги) в средней возрастной группе Анастасия Васенко лидировала на протяжении всей дистанции, а после падения соперниц вовсе осталась единственной на дорожке, но показала не лучшее время.

«Можно сказать, что я опозорилась конкретно. У меня был шанс их обогнать, они упали, я одна выжила. А потом начала «косячить» и отстала», — рассказала Анастасия Васенко.

А вот основные соперницы девушек из Подмосковья — соседи. Столичные спортсмены — в лидерах по результатам отборочных соревнований. Екатерина Снегирева пришла первой, но своим результатом осталась недовольна.

«Сегодня хотела бы снова побежать в финале. Потому что в первый день я была в финале А, прибежала третья. Но вот вчера в финале Б я первая прибежала. И пока по итогам я пятая. И сегодня я надеюсь получить еще очков», — рассказала Екатерина Снегирева.

Каждый регион направил на соревнования по 50 спортсменов. Московская область представлена Клином и Коломной — это самые сильные участники. На правах хозяйки Подмосковье выставило по 12 спортсменов в каждой возрастной группе. И в течение всех соревновательных дней они держались в лидерах по турнирной таблице.

«Это самый удачный этап. Мы по ступенькам шагаем вверх. Наши команды заняли второе место у мальчиков в эстафетах, у девочек — второе и третье», — сообщил Роман Линев, тренер спортшколы «Комета», г. Коломна.

Каждый участник должен выступить во всех дистанциях троеборья. По сумме очков 20 спортсменов будут отобраны на чемпионат России среди юниоров, который пройдет через три недели, и взрослых, который пройдет позже.