В США неизвестные напали на полицейский участок

В США в штате Филадельфия неизвестные напали на полицейский участок, передает Fox News.

По предварительным данным, нападавшие были представителями движения анархистов.

Преступники разбросали около участка листовки с лозунгами, направленными против полиции. Они также забросали здание краской.

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По данным с камер видеонаблюдения, нападавшие были в черной одежде и масках.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания объявили награду в размере $40 тыс. за помощь в поимке мужчины, который застрелил сотрудника полиции.