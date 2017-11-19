В США неизвестные напали на полицейский участок
В США в штате Филадельфия неизвестные напали на полицейский участок, передает Fox News.
По предварительным данным, нападавшие были представителями движения анархистов.
Преступники разбросали около участка листовки с лозунгами, направленными против полиции. Они также забросали здание краской.
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По данным с камер видеонаблюдения, нападавшие были в черной одежде и масках.
Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания объявили награду в размере $40 тыс. за помощь в поимке мужчины, который застрелил сотрудника полиции.