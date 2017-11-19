В газовой котельной на западе Москвы произошел пожар

В здании котельной в районе Очаково-Матвеевское произошел пожар, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: проезд Стройкомбината, д. 1, стр. 107 произошло возгорание в кирпичном трехэтажном здании газовой котельной», — отметил источник.

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В пресс-службе МЧС подтвердили факт пожара.

«Возгорание произошло на незначительной площади в административном здании и было ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

14 ноября спасатели эвакуировали жителей 17-этажного дома в Новой Москве из-за сильного задымления.