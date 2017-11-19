У берегов Испании спасли около 600 мигрантов за сутки

У берегов Испании за сутки спали около 600 мигрантов из африканских стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Службы спасения на море.

Уточняется, что за ночь был обнаружен 431 человек на 41 лодке в районе Картахены. В течение дня было обнаружено еще почти десять лодок у южных берегов Испании.

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В октябре в Средиземном море произошло столкновение лодки с мигрантами и судна тунисского флота, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.

До этого Европейский союз (ЕС) выразил готовность помочь Италии сдерживать потоки мигрантов, прибывающих в страну с юга, пообещав предоставить Риму больше денежных средств и активное сотрудничество для устранения миграционного кризиса.