СМИ: в Петербурге представившиеся полицейскими похитили иностранца

Неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД, похитили гражданина Таджикистана во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка», не уточняя источник информации.

По данным издания, 17 ноября на автозаправке мужчины предъявили служебные удостоверения полицейских 41-летнему гражданину Таджикистана, после чего насильно усадили его в частную машину и увезли. Впоследствии пропавший не выходил на связь.

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18 ноября с заявлением в полицию пришел его старший брат, запомнивший номер машины. В районной полиции выяснили, кому принадлежит автомобиль, но уточнили, что в их штате этот человек не значится.

Ранее СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников МВД Санкт-Петербурга по подозрению в похищении человека.