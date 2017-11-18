Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

В Московской области зарегистрировано 16 возгораний за прошедшие сутки, для их тушения привлекли 140 человек, передает РИАМО.

«Количество пожаров - 16. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 140 человек, 40 единиц техники», — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в субботу.

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На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 21 раз, при этом были спасены 25 человек. Происшествий в сфере ЖКХ не зарегистрировано.

«За прошедшие сутки на водных бассейнах Московской области зарегистрировано одно происшествие. 17 ноября в 21:15 из озера у населенного пункта Дятловка городского округа Балашиха, водолазами клуба «Любителей подводной охоты» извлечено тело мужчины, 1976 года рождения. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются», — заключается на сайте.