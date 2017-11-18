Крупный пожар произошел на складе на северо‑востоке Москвы

Пожарные тушат возгорание на складе на улице Милашенкова в столице, пожару присвоен ранг №2, передает РИАМО.

В субботу в 13:06 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Милашенкова, дом 4Б.

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«По данному адресу происходит загорание в складском здании на общей площади около 400 квадратных метров. В 13:31 объявлен ранг пожара №2, к месту загорания высланы дополнительные пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Информации о пострадавших на пожаре не поступало.

«Уважаемые водители! Просьба заранее выбирать маршруты объезда и не создавать помех движению автомобилям экстренных служб», — заключается в материале.