Полиция обстреляла кричавшего об Аллахе мужчину на границе Франции и Испании

На французской границе с Испанией полиция задержала мужчину, кричавшего «Аллах акбар» на пропускном пункте, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что задержанный ехал с женщиной в автомобиле. После просьбы выйти из машины, он начал сопротивляться, после чего его обстреляли полицейские.

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Источники, близкие к полиции, сообщают, что в настоящий момент происшествие не рассматривается как теракт, предполагается, что задержанный мужчина мог находиться под действием наркотиков.

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