Более 700 недоношенных детей спасли врачи в Балашихе в 2017 году

Более 700 недоношенных детей спасли специалисты перинатального центра в Балашихе в 2017 году, передает телеканал «360».

Об этом сообщила заместитель главного врача по педиатрической части Московского областного перинатального центра Наталья Давыденко на Дне недоношенного ребенка, который отмечался в медучреждении.

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«Более 700 недоношенных детей выходили специалисты Московского областного перинатального центра в Балашихе с начала 2017 года. Самый маленький ребенок, появившийся на свет у нас, весил всего 420 граммов, сейчас ему уже 3 года», — рассказала Наталья Давыденко.

Она добавила, что в медицинском учреждении есть современное оборудование для выхаживания недоношенных детей, аппарат вентиляции легких, единственный в Подмосковье аппарат МРТ для детей весом от килограмма, кувезы — приспособления с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которые помещают недоношенного или заболевшего новорожденного.

В мероприятии, приуроченном к Дню недоношенного ребенка, в Балашихе приняли участие около 50 подмосковных семей. Это те семьи, дети которых появились на свет в перинатальном центре в Балашихе. Для детей в холле медучреждения была организована игровая программа с аниматорами и шоу мыльных пузырей. Всем гостям были вручены памятные подарки. В завершении праздника участники выпустили в небо более 100 фиолетовых воздушных шаров.