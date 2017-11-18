Генерал ФСБ связал телефонный терроризм и «минирования» маршрута Путина

По словам первого заместителя главы международного комитета Совета Федерации, генерала ФСБ Владимира Джабарова, ложные сообщения о взрывных устройствах на пути кортежа президента России Владимира Путина связаны с попытками «раскачать ситуацию» перед выборами, передает РИА «Новости».

«Это звенья одной цепи — телефонный терроризм, попытка раскачать ситуацию в стране перед выборами, взбудоражить настроения в обществе. Но эффект от этих действий будет обратный», — сказал он.

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Он также отметил, что депутаты обсуждают законодательную инициативу по ужесточению ответственности для телефонных террористов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о «минированиях» на пути кортежа Путина.