Вильфанд выразил надежду на участие России в Олимпиаде

В свете новости о том, что российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпийских игр 2018 года в случае, если к соревнованиям не будет допущена отечественная сборная, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил надежду на участие российской сборной в соревновании.

«Я очень надеюсь и очень рассчитываю, даже прогнозирую, что Олимпийские игры состоятся с участием нашей команды. Это самое зрелищное мероприятие. Это удовольствие, когда видишь настоящие соревнования замечательных спортсменов», — сказал эксперт.

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По его словам, Сеул и Москву связывают дружеские отношения, сообщает НСН.

«Мне это еще и с профессиональной точки зрения будет обидно, поскольку у нас очень хорошие и тесные отношения с корейскими коллегами, и мы в течение четырех лет передаем свой опыт метеорологического обеспечения, которые накопили в Сочи, пригласили наших специалистов, ведущих метеорологов. Это будет очень печально, если не с профессиональной точки зрения, то просто с человеческой», — сказал эксперт.