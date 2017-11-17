Тысячи людей идут маршем на посольство США в Афинах в годовщину восстания

В Афинах колонна из 13 тысяч человек направляется к посольству США в годовщину студенческого восстания против военной хунты в 1973 году, передает Tucson.

Традиционно, шествие к посольству начинается после того, как группа студентов принесет к дипломатической миссии США окровавленный флаг страны. В нем участвуют представители студенческих и общественных организаций, а также профсоюзов и партий.

Американское посольство закрывается в этот день.