Слова Путина о допфинансировании деятели культуры встретили аплодисментами

Президент России Владимир Путин сообщил о дополнительном выделении 1 млрд рублей ежегодно на расширение системы грантов главы государства новым направлением — поддержкой молодых талантливых людей.

«Я предлагаю дополнить систему грантов президента новым направлением - поддержкой молодых талантливых людей с тем, чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги», - сказал глава государства на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

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По его словам, которые приводит ТАСС, вторая часть этого гранта будет направлена на поиск молодых талантливых людей.

«Мы сделаем это дополнение к президентским грантам ежегодно в объеме 1 млрд рублей», - заявил Путин.