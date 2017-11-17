Устанавливается место падения метеорита, пролетевшего над Мурманском и Финляндией

В небе над Мурманском и Финляндией пролетел метеорит, взрыв которых запечатлели на видеокамеру очевидцы природного явления, передает «Инфореактор».

На кадрах, снятых в Мурманске, видно, как темное ночное небо освещает летящий метеорит, который, не долетая до земли, ярко вспыхивает и гаснет, скрывшись из поля зрения.

Видеозапись, сделанная в Финляндии, демонстрирует падение того же метеорита с другого ракурса. По оценкам специалистов, его масса составляет несколько десятков килограмм. На записи видно, как ночное небо и окружающая местность освещается ярким светом, исходящим от падающего объекта. При этом видимость становится практически как при свете дня. После происходит яркая вспышка, и небесное тело исчезает за деревьями.