Петербуржец обрезал веревки альпиниста

Петербуржец перерезал веревки альпинисту, который красил фасад его дома, сообщает «Татар-информ».

Мужчину признали виновным в покушении на убийство. В ноябре прошлого года мужчина был недоволен появлением промышленных альпинистов, которые красили фасад в доме на улице Типанова. Он проверил наличие всех документов, которые были в порядке. Одному из высотников он угрожал тем, что обрежет веревки. Будучи нетрезвым, петербуржец вышел на балкон своей квартиры и обрезал спусковые веревки системы страховки.

Альпинист начал падать, его спасла дополнительная система самостраховки. Затем напарник подтянул его наверх. Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима. Под стражу мужчину взяли в зале суда.