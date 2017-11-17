Семнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

Семнадцать возгораний зарегистрировали на территории Подмосковья за минувшие сутки, к их тушению привлекали более 150 человек личного состава, передает РИАМО.

«Пожаров - 17.Спасенно - 3. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 151 человек, 43 единиц техники», — сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

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На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 22 раза, при этом спасли 24 человека. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировали.

16 ноября сжигание порубочных остатков проводилось на территории 20 муниципальных образований. На 17 ноября сжигание порубочных остатков запланировано на территории также 17 муниципалитетов.