Вооруженный ножницами хулиган разгромил супермаркет в Москве

Молодой человек, вооруженный разбитой бутылкой и ножницами, разгромил супермаркет на востоке Москвы, сообщает РИАМО.

«Столичные полицейские задержали 22-летнего молодого человека, устроившего погром в продуктовом магазине в Восточном Измайлове», — сообщается на сайте НТВ.

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По информации на сайте, полуголый хулиган вошел в магазин на Первомайской улице и начал угрожать посетителям и персоналу расколотой бутылкой и ножницами, затем он начал крушить стеллажи и разбрасывать товары.

Молодого человека задержали, им оказался 22-летний житель Подмосковья. В отношении дебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве.