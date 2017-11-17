Первые сугробы появятся в Москве на следующей неделе

Первые сугробы появятся в Москве в понедельник, 20 ноября, передает сетевое издание m24.ru.

Тогда в городе наступит климатическая зима, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на этот день выпадут интенсивные снежные осадки, из-за чего на земле сформируется покров в пять сантиметров. Температура будет колебаться около ноля градусов. По словам Тишковца, с понедельника в городе начнет формироваться устойчивый снежный покров. 21 ноября столбики термометров опустятся до отрицательных значений, и в столице начнется так называемая метеорологическая зима.

Московские спасатели уже начали готовиться к зимнему дежурству. Впервые в распоряжение городской поисково-спасательной службы поступили новые суда на воздушных подушках, которые способны ходить не только по гладкому, но и по колотому льду. Они работают даже в минус 35 градусов, развивают скорость до 70 километров в час и оборудованы средствами для оказания первой помощи до приезда скорой.