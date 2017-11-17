Новое пожарное депо открылось в Ногинском районе

Глава ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов и глава Ногинского района Игорь Красавин торжественно открыли новое здание пожарной части №238 в поселке имени Воровского, сообщила пресс‐служба предприятия, передает телеканал «360».

«Мособлпожспас» открыл 78 пожарных депо по губернаторской программе «Безопасность Подмосковья», отметил Геннадий Пестов.

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«Область выделила средства для постройки здания и закупки пожарного автомобиля. Муниципалитет, район и спонсорские организации внесли свой вклад в возведение и благоустройство этого объекта», — рассказал Геннадий Пестов.

Красавин и Пестов поздравили огнеборцев и жителей поселения с новым пожарным депо. Они вручили начальнику депо символический ключ от здания, а пожарным — специальные подарки для успешного несения службы.

Новое депо оборудовано в соответствии с современными требованиями. В помещении есть просторный гараж для техники, учебный класс, комнаты для отдыха, приема пищи, сушки одежды, раздевалка, тренажерная комната, медицинский кабинет. В районе выезда пожарных находится поселок, несколько сел и деревень, 164 садовых товарищества. В поселке имени Воровского проживает более пяти тысяч жителей, летом за счет дачников, численность населения увеличивается.