Инвалида ограбили в собственном подъезде

Двое мужчин задержаны по подозрению в нападении на инвалида в подъезде дома на улице Домодедовской в Москве, передает телеканал «360».

У мужчины отняли 750 рублей и пакет с продуктами.

Задержанные выпивали на ступеньках и грелись, когда потерпевший зашел в свой подъезд. Увидев в руках у мужчины пакет из супермаркета, они решили, что могут найти в нем алкоголь и закуску. Отняв у инвалида продукты и деньги, злоумышленники скрылись. Полицейские задержали их на Ясеневой улице.

Как выяснилось позже, оба ранее были судимы, один из них за убийство.