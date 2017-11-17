Мужчина 46 лет провел в тюрьме за преступления, которых не совершал

Гражданин США Уилберт Джонс провел в тюрьме 46 лет за преступление, которого не делал, сообщил телеканал «360».

Он вышел на свободу в 2017 году после отмены приговора. В 1971 году его обвинили в похищении медсестры в городе Батон-Руж. Тогда следствие посчитало, что 19-летний молодой человек, угрожая пистолетом сотруднице госпиталя, увел ее с парковки в здание и изнасиловал. Расследование длилось три года, и в 1974 его осудили и приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Реклама

Причиной такого приговора и единственным доказательством вины мужчины стали показания самой медсестры, которая опознала его по фотографии, предложенной ей полицейскими. Кроме того, известно, что женщина тем не менее сообщила следствию, что насильник был выше Джонса и имел намного более грубый голос.

Адвокат Джонса выяснил, что по этому же описанию был задержан другой мужчина. Ему вменяли попытку изнасилования и задержали спустя месяц после первого случая. Он был осужден в 1973 году лишь за вооруженное ограбление.

Защита Джонса также напомнила судьям о его примерном поведении в тюрьме и пожилом возрасте. Они также уточнили, что супруг изнасилованной медсестры, умершей в 2008 году, не возражал против его освобождения.

Судья, который рассматривал дело Джонса в 2017 году отметил «слабость» доказательств следствия 46 лет назад, а также рассказал, что обвинение на первом процессе скрыло от суда факты, которые могли бы помочь установить его невиновность. Адвокат Джонса Эмили Моу заявила на это, что «иногда у судов уходит много времени, чтобы признать ошибки».