Два новых вокзала построят в Москве

В столице при строительстве сквозных маршрутов пригородных электропоездов могут также построить два новых железнодорожных вокзалов, сообщает телеканал «360».

В частности, новые вокзалы позволят разгрузить столичную подземку в остановочных пунктах «Царицыно» и «Каланчевская». Решение по этому вопросу будет принято после того, как правительство проработает его с блоком пассажирских перевозок ОАО «РЖД» с учетом мнения пассажиров и москвичей.

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«При создании «сквозных» маршрутов пригородных электричек в Москве могут появиться два новых вокзала - на остановочных пунктах «Царицыно» и «Каланчевская»», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Владимир Путин провел встречу с Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым, на которой был представлен проект создания московских центральных диаметров, которые соединят разрозненные радиальные направления МЖД в сквозные диаметры. Президент поддержал данный проект.