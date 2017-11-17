Назван источник антивещества на Земле

Международный коллектив ученых пришел к выводу, что существует некая неизвестная материя, которая порождает антиэлектроны, передает телеканал «360».

Прежде считалось, что за это отвечают пульсары Geminga и PSR B0656+14, сообщил портал EurekAlert со ссылкой на Мэрилендский университет в США.

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Исследование провели в мексиканской гамма-обсерватории. Наблюдения показали, что пульсары не могут быть источником избыточного числа позитронов, прилетевших к Земле из-за пределов Солнечной системы. Дело в том, что они бы не смогли преодолеть такое расстояние, сохранив количество.

Получается, что пульсары окружены материей, которая поглощает их излучение и позитроны. Выходит именно загадочное облако отвечает за доставку антивещества на Землю.

Темная материя, на которую приходится примерно четверть массы-энергии Вселенной, участвует в гравитационном, но не электромагнитном, взаимодействии.