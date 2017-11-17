В тундре на Чукотке обнаружили тело подростка с газовым баллоном

На Чукотке следователи выясняют обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в тундре. Под курткой у ребенка нашли баллончик с газом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

«Совместными усилиями сотрудников полиции и следственного комитета около 19.00 (10.00 по мск) 16 ноября 2017 года тело подростка без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в тундре в 40 метрах от жилого дома… поселка городского типа Угольные Копи. В ходе осмотра места происшествия под теплой курткой ребенка был обнаружен бытовой баллон с газом — пропаном», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что жительница поселка Угольные Копи обратилась в полицию, после того, как ее сын ушел гулять с друзьями и не вернулся домой в назначенное время. Семья не смогла найти подростка самостоятельно.

В настоящее время следователи рассматривают две причины смерти мальчика — отравление бытовым газом и переохлаждение организма.