Невиновный американец полвека просидел в тюрьме

Американец, который по ошибке провел в тюрьме 46 лет, вышел на свободу после отмены приговора. Об этом сообщает The Independent.

Уилберт Джонс был задержан в 1971 году. 19-летний юноша обвинялся в похищении и изнасиловании медсестры.

Джонса впоследствии опознала жертва, однако она отмечала, что голос насильника был немного грубее, чем у него. Тем не менее это послужило достаточным основанием для осуждения мужчины. Спустя три года судебного процесса его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

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Судья, отменивший приговор, указал, что доказательства вины Джонса были «слабыми в лучшем случае».

Как отмечается, муж медсестры, которая скончалась в 2008 году, не был против освобождения Джонса.

В мае сообщалось, что в США освобожденного из тюрьмы по ошибке мужчину снова задержали для депортации.