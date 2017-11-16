В Домодедово прорвало канализацию

Службы аэропорта Домодедово ликвидируют последствия прорыва канализации, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сотрудники одного из кафе самовольно пытались устранить засор в системе водоотведения. В результате была повреждена труба, и техническая вода, которая используется, в том числе, для мойки посуды, попала в здание аэровокзала. На текущий момент аэропортовые службы терминала практически ликвидировали последствия инцидента», — сказали в пресс-службе аэропорта.

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Отмечается, что специалисты проверили другие канализационные системы, но не выявили повреждения.

Аэропорт проведет проверку действий сотрудников кафе.