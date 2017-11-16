Росгвардеец посадил родного брата на цепь под Челябинском

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего Росгвардии, который подозревается в том, что посадил своего родного брата на цепь. Об этом сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета по региону.

«Предварительно установлено, что сержант прибыл в гости к матери, которая проживает в городе Кыштыме Челябинской области. В связи с тем, что она пожаловалась военнослужащему на его младшего брата 2004 года рождения, который, не ставя ее в известность, постоянно уходит из дома, он при помощи цепи привязал его к металлической кровати», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, в таком положении несовершеннолетний находился до тех пор, пока на место не прибыли сотрудники полиции.

Росгвардеец подозревается в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК России («незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).