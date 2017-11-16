Воробьев встретился с жителями отремонтированного дома в Раменском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Раменское встретился с жителями отремонтированного дома, передает телеканал «360».

Пятиэтажка по улице Карла Маркса впервые с 1957 года попала в программу капитального ремонта.

В доме отремонтировали инженерные сети, в том числе заменили стояки центрального отопления, трубы на холодное водоснабжение, стояки на горячее водоснабжение, на чердаке заменили трубопровод, в подвале поставили новую систему канализации. Также был проведен ремонт крыши, подвала, фасада и фундамента.

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Во дворе дома в Раменском установили детскую площадку, тренажеры для воркаута.

Но местные жители пожаловались, что ремонт выполнен некачественно. Одна из пенсионерок пригласила губернатора в подъезд и указала на недоработки. Андрей Воробьев дал поручение их устранить.