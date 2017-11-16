Крупную нарколабораторию «накрыли» в Подмосковье

В Московской области силами сотрудников Федеральной службы безопасности пресечена деятельность нарколаборатории, сообщил телеканал «360».

Силовики задержали двоих человек и изъяли порядка 20 килограммов готовых наркотических средств.

Операция была проведена 14 ноября. Лабораторию обнаружили в частном доме одного из отдаленных районов Подмосковья.

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Подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотиков задержали, когда они готовили очередную партию запрещенных препаратов. Ими оказались два выходца из Краснодара.

У мужчин изъяли не менее 20 килограммов наркотика, 240 литров наркосодержащей жидкости, специальное лабораторное оборудование и различные химические вещества.

Один из злоумышленников пытался уничтожить лабораторию и поджег химикаты, подвергнув опасности жизни всех находившихся в здании, в том числе и оперативников. Пожар они потушили собственными силами.

По факту случившегося ФСБ возбудило уголовное дело.