В Подмосковье дачные заборы приведут к единому стилю

Все дачные ограждения на территории Московской области будут приведены к единому стилю, передает телеканал «360».

Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя региона Никита Чаплин.

«Мы поддерживаем местную власть, которая стремится обеспечивать работы по приведению к единому стилю заборов дачных участков как внутри городов, так и вдоль крупных дорог и магистралей. Также требуется разработать единые нормативы по внешнему виду заборов, которые могли бы применяться на уровне муниципалитетов. Я считаю, что средства на решение таких вопросов должны выделяться из муниципального бюджета», — рассказал Никита Чаплин, первый заместитель председателя Московской области.

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С апреля 2018 года Союз дачников Подмосковья совместно с сотрудниками полиции будет проводить проверки с целью выявления нарушений. Так, например, высота дачного забора не должна превышать двух метров. Также дачники и садоводы не должны перекрывать свободный проход граждан к водоемам.

«В следующем году, начиная с апреля, мы планируем проводить на регулярной основе совместные рейды с Госадмтехнадзором на предмет выявления заборов, которые нарушают действующие нормативы выборности», — рассказал Никита Чаплин, первый заместитель председателя Московской области.

Чаплин также добавил, что заборы, которые не соответствуют требованиям, подлежат сносу. При этом решение о сносе должны принимать муниципальные власти и Госадмтехнадзор.