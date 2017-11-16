Немецкие, американские и бельгийские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что обычная поваренная соль может быть опасна для организма млекопитающих, передает телеканал «360».

Их труд опубликован в научном журнале Nature.

Также исследователям удалось узнать в ходе экспериментов над мышами, что злоупотребление солью и солеными продуктами может стать причиной нарушения нормального функционирования кишечника, нарушить его микрофлору, и впоследствии привести к различным болезням, таким как аутоиммунный энцефаломиелит и гипертензия.

Кроме того, исследование провели на людях, оно показало, что при употреблении соли в больших количествах у испытуемых сокращалось число полезных бактерий, и при этом увеличивалось число клеток Т-хелперов 17 типа, которые в таких количествах приводят к гипертензии.