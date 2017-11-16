Первое издание книг о Гарри Поттере ушло с молотка

В Лондоне продали первое издание романа о мальчике‐волшебнике «Гарри Поттере», сообщил телеканал «360».

Отмечается, что книга «Гарри Поттер и философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг отдали за 106 тысяч фунтов (около 140 тысяч долларов). Обладателя заветного первого издания не называют.

Известно, что на внутренней стороне обложки подпись-посвящение писательницы. Вся серия книг о маленьком маге в семи томах вышла с 1997 по 2007 годы. Всего было распродано 400 миллионов экземпляров, книгу перевели на 65 языков мира.