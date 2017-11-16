NASA проведет испытания ядерного рееактора для Марса до конца года

До конца 2017 года в США планируют испытать ядерный реактор, который в будущем смогут использовать для миссий на Марс, передает телеканал «360».

В NASA опубликовали видео и подробно рассказали, какой будет эта установка.

Тесты проведут в Неваде. Уточняется, что одна установка способна производить до десяти киловатт электроэнергии за десять лет.

В устройстве, которое заправляют ураном-235, три компонента, в том числе ядерный реактор и генератор переменного тока.