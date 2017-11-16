Тело 30-тонного кита выбросило на пляж в Рио-де-Жанейро

Мертвого горбатого кита обнаружили местные жители на пляже Ипанема в бразильском Рио‐де‐Жайнеро, сообщил телеканал «360».

Огромное млекопитающее весит около 30 тонн.

Туша животного в длину может достигать 15 метров. Чтобы эвакуировать погибшего кита, на пляж пригнали три экскаватора, подъемный кран и автопогрузчик.

Чтобы техника без проблем добралась до Ипанема, считающегося одним из самых оживленных пляжей, власти города перекрыли близлежащую улицу.