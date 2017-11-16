Самолет с выжившей в авиакатастрофе девочкой вылетел в Хабаровск

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Самолет МЧС России вылетел из поселка Нелькан в Хабаровск с единственной выжившей в авиакатастрофе с L-410 девочкой, передает РИА «Новости».

«Самолет Ан-74 МЧС с девочкой вылетел из Нелькана. В Хабаровске он будет через 2,5 часа», — сообщил представитель правительства Хабаровского края.

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Ранее жители Нелькана призвали посмертно наградить женщину, спасшую девочку при падении самолета.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение накануне в Хабаровском крае при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.