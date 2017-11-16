Власти Хабаровского края рассказали новые подробности крушения самолета L-410

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В правительстве Хабаровского края сообщили новые подробности крушения пассажирского самолета L-410 в селе Нелькан Аяно-Майского района, передает «Интерфакс».

«Самолет упал приблизительно с высоты 90-100 метров», — заявили в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что до этого называлась высота около 600 м, с которой самолет упал на землю.

Ранее сообщалось, что власти открыли счет для перевода денег семьям погибших при крушении самолета L-410.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение накануне в Хабаровском крае при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.