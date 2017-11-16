Движение поездов на серой ветке метро Москвы полностью восстановлено после сбоя

Сотрудники московского метрополитена полностью восстановили движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии после сбоя. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.

«Движение на северном участке линии восстановлено и вводится в график. Все станции открыты для входа и выхода», — говорится в сообщении.

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Также пресс-служба метрополитена принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что станции «Алтуфьево» и «Отрадное» серой линии московского метро закрыты на вход. На участке серой ветки от станции «Алтуфьево» до станции «Савеловская» было приостановлено движение поездов.

Власти столицы выделили более 320 автобусов для перевозки пассажиров после приостановки движения поездов на серой линии метро.